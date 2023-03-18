Три дні без дощів і потужна магнітна буря: яких сюрпризів чекати українцям найближчим часом

Жителям трьох регіонів варто бути уважними цими вихідними, попереджає Укргідрометцентр

Прогнози синоптиків щодо "потепління з кожним днем" починають потроху реалізовуватись.

Так, у наступні три доби в Україні опадів не очікується, лише на Одещині та в Криму, а у неділю на сході місцями невеликий дощ.

Таку ситуацію прогнозують в Українському гідрометцентрі.

Також синоптики попереджають, що протягом вихідних, 18-20 березня на рiчцi Прип'ять в створi водпоста Рiчиця при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу продовжиться затоплення заплав, сiльськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району Волинської областi.

Завтра, в неділю, 19 березня, у західних областях утримається погода без опадів. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 °С, вдень +8…+13 °С. Такий прогноз приводить синоптик Ігор Кібальчич.

У північних областях суха та малохмарна погода. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі -5…0 °С, вдень +6…+11°С.

У центрі України сухо та малохмарно. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +6…+11 °С.

У південній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С.

На сході країни вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -1…+4 °С, вдень +4…+9 °С.

З початком нового тижня температура повітря в Україні буде підвищуватися, досягнувши піку в останній день місяця, прогнозують фахівці сайту "Метеопрог".

Більш стримані в прогнозах спеціаліста сайту Gismeteo. Але вони також обіцяють більш-менш сприятливу погоду.

В той же час астрономи не радять сильно "розслаблятися", адже рівно за тиждень, 25 березня, на землян чекає магнітна буря силою 5 балів. "У цей день можливі головні болі. Можуть спостерігатись різкі перепади настрою, занепад сил, депресія. Слідкуйте за своїм психічним станом: уникайте емоційного напруження, стресових ситуацій", — рекомендують вони.

При цьому з наступної суботи, 25 березня, в Україну почнуть надходити більш стабільні повітряні маси і почнеться антициклонічна діяльність. В більшості областей настане значне потепління, з яким зазвичай приходить сезон дачних робіт. А, отже, магнітні бурі напевне відійдуть на другий план.