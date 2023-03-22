Наче справжня весна: якою буде погода на кінець тижня

Температура повітря сягатиме подекуди 17 градусів тепла

Синоптики у більшості регіонах України прогнозують мінливу хмарну і дощову погоду в середині тижня. Однак в уїкенд вона серйозно зміниться і стане більше схожою на травневу, хоча й з опадами.

Як повідомляє сайт Sinoptik, більшість регіонів країни очікують максимальну кількість опадів у неділю, 26 березня.

Погода у Львові 24-26 березня

У Львові синоптики передбачають мінливу хмарність з серйозними опадами у обидва вихідні. Температура повітря вдень становитиме +11…17 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до +6…10 °С.

Погода у Києві 24-26 березня

У Києві погода найбільш сонячна з-поміж інших міст, але у неділю, 26 березня, очікується чималий дощ. Удень повітря у столиці прогріється до +13-17 °С, а вночі тут також буде найтепліше: +9…11 градусів.

Погода у Харкові 24-26 березня

Погода на східній Україні буде переважно хмарною, з чималою кількістю опадів у неділю, 26 березня. Удень температура у Харкові сягатиме +14…15 °С, а вночі опускатиметься до близько 7…10 градусів тепла.

Погода у Донецьку 24-26 березня

В Донецьку очікують ще більшого перепаду денних і нічних температур, однак під кінець тижня, 26 березня, там також будуть опади у вигляді дощу. Удень стовпчики термометрів покажуть близько +16…17 °С, а вночі буде прохолодно: +4…7 градусів.

Погода у Дніпрі 24-26 березня

У Дніпрі синоптики обіцяють під кінець тижня мінливу хмарність і опади. Там температура повітря вдень становитиме +13…16 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +6…8 °С. У неділю синоптики також обіцяють у місті рясний дощ.

Погода в Одесі 24-26 березня

У місті очікується мінлива хмарність, місцями дощ. Повітря удень прогріється до 8…12 градусів тепла, а вночі позначки термометрів знизяться до позначок +7…8 °С. Дуже мокро буде в неділю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що травень в Україні може бути теплим і сонячним.