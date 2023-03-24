Синоптики обіцяють різкі зміни: прогноз погоди в Україні на вихідні

Дощі на вихідних очікуються лише у певних регіонах

Синоптики прогнозували максимально дощові вихідні на сході та півночі України, але погода внесла свої корективи. Як стало відомо, 25 і 26 березня на більшій частині країни буде мінімальна кількість опадів, а найнижча температура очікується на заході.

Як повідомляють синоптики сайту Метеопрог, разом з дощами поступово знизиться температура.

Погода у Львові 25 і 26 березня

У суботу, 25 березня, у Львові протягом доби очікується хмарна погода і дощ. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Повітря вдень прогріється до +11 °С, а уночі позначки термометрів покажуть до 12 градусів тепла.

У неділю, 26 березня, удень в місті буде мінлива хмарність, а ввечері місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, 4-6 м/с. Температура тут вночі буде найнижчою в Україні: +7 °С, а вдень повітря прогріється до 10 градусів тепла.

Погода у Києві 25 і 26 березня

У суботу, 25 березня, в столиці України на більшу частину доби синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів, а ввечері — похмуру погоду з проясненнями. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі складатиме 12 градусів тепла. Днем підвищиться до +16 °С .

У неділю, 26 березня, в Києві очікується хмарна погода з мінімальними опадами ввечері. Вітер вночі південний, 4 м/с, вдень західний, 5–6 м/с. Удень показники термометрів стабільно триматимуться в районі +13 °С, а вночі знизяться до 12 градусів тепла.

Погода в Харкові 25 і 26 березня

У суботу, 25 березня, в Харкові утримається похмура та суха погода. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Повітря прогріється вночі до +11 °С. Вдень показники термометрів піднімуться до 16 градусів тепла.

У неділю, 26 березня, в місті очікується невеликий дощ ввечері, а день мине без опадів, однак буде похмурим. Вітер удень і вночі південно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 10 градусів тепла, а удень сягне +14 °С.

Погода у Донецьку 25 і 26 березня

Субота, 25 березня, в Донецьку мине без опадів, але буде хмарно. Вітер вночі і вранці передбачається південно-західний, 3-4 м/с, а вдень і ввечері буде південний, 4-6 м/с. Позначки термометрів удень застигнуть біля стабільних +15 °С, а вночі знизяться до 10 градусів тепла.

У неділю, 26 березня, в місті останній день тижня прогнозують похмурим і сухим. Вітер у більшій частині доби буде південний, 3-5 м/с, а вночі зміниться на південно-західний, 5 м/с. Повітря вдень прогріється до +16 °С. Вночі позначки термометрів застигнуть біля 9 градусів тепла.

Погода у Дніпрі 25 і 26 березня

В суботу, 25 березня, в центрі України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +11 градусів тепла, а вдень +16 °С.

У неділю, 26 березня, в Дніпрі буде хмарна погода з проясненнями вночі. Вітер вночі південний, 6 м/с, удень змінить напрямок на південно-західний, 6-7 м/с. Температура вночі опуститься до 9 теплих градусів, а вдень сягне +14 °С.

Погода в Одесі 25 і 26 березня

Субота, 25 березня, в Одесі мине без дощу, з мінливою хмарністю під кінець дня. Вітер південний, 5-9 м/с. Температура вночі зафіксується біля позначки +9 °С. Вдень показники термометрів сягнуть 14 градусів тепла.

На відміну від суботи, у неділю, 26 березня, погода тут очікується хмарною і з невеликою кількістю опадів. Вітер південний з переходом на західний, а потім на південно-західний, 4–8 м/с. Температура повітря вночі 8 градусів тепла, а вдень підніметься до +14 °С,

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, яку погоду українцям слід очікуватиу квітні.