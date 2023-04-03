Потепління не за горами: коли в Україну повернеться тепло

Паска обіцяє бути "сухою", без ливнів та дощів

На Україно прогнозовано насунулась негода.

"Тиждень почнеться в Україні похолоданням та мокрим снігом. 3-го квітня погоду більшості областей визначатиме циклон. Тому періодично йтимуть дощі, у західній частині, місцями на Вінниччині та у північній частині можливий мокрий сніг", — пише у соціальній мережі синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря найнижчою очікується у західних областях, вдень лише 0+3 градуси (вночі до 3 градусів морозу), хіба на Закарпатті та у Чернівецькій області +3+7 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +5+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8+13 градусів, в Криму до +12+16 градусів.

У Києві понеділок очікується хмарним, дощовим, прохолодним, вдень лише до +6, +7 градусів.

З колегою погоджується синоптик Ігор Кібальчич.

"Найближчими днями очікується значна кількість опадів по всій країні, а в західних областях в окремі дні спостерігатимуться снігопади. Температурний фон загалом очікується в межах норми, у західній частині нижче за норму на 2 – 4 °С", — зазначає він.

За інформацією фахівця у понеділок, 3 квітня, по всій території України пройдуть помірні дощі, вдень у південній половині без істотних опадів. У західних областях вранці та вдень дощ перейде у сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, у Карпатах сильний сніг. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +8…+13 °С. У західних областях протягом доби 0…+5 °С.

У вівторок, 4 квітня, вночі у західних областях сніг та мокрий сніг, у північних та місцями східних областях невеликий дощ. Вдень черговий циклон із півдня принесе дощі на Одещину та Поділля. У Карпатах та на Прикарпатті сніг / мокрий сніг. На решті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +10…+15 °С. У західних областях вночі -5…0 °С, вдень 0…+5 °С.

У середу, 5 квітня, очікуються опади у вигляді дощу, в західних областях місцями сильний сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень у південній частині та місцями у центральних областях можливі грози. Лише у північних та східних областях переважно без опадів. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С. У західній частині вночі -3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.

У четвер, 6 квітня, вночі збережуться сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу у західній частині, вдень по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С. У західних областях вночі -1…+4 °С, вдень +6…+11 °С.

У п'ятницю, 7 квітня, по всій території України очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень +8…+13 °С.

На вихідні, 8 – 9 квітня, в Україні утримається дощова погода. У центральних та східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С.

Прогноз Ігоря Кібальчичи щодо дощів підтверджують синоптики на сайті "Метеопрог".

Крім того, у їхньому прогнозі не може не радувати ще одна деталь: температура буде поступово підвищуватись, і починаючи з наступного тижня весна, схоже, зможе порадувати українців сонцем і теплом.

Дещо стриманіші у погодних передбаченнях на сайті Gismeteo, але й там прогнозують, що на початку наступного тижня вставиться лагідна сонячна погода. Крім того, виходячи з даних метеорологів, на Паску (16 квітня) дощів можна не чекати, а спокійно відправлятись до української Лаври святити паски.

В той же час сильно розслаблятись у квітні не варто, особливо метеозалежним людям – протягом місяця очікується п'ять магнітних бурь.