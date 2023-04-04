Сиротами залишилися син та дочка: на фронті загинув охоронець дитячого центру з Чернівецької області

Герой загинув у Харківській області

Україна щодня втрачає на фронті найкращих синів та дочок, які захищають країну від російських окупантів. Цього разу горе прийшло до Чернівецької області до міста Сокиряни — загинув на фронті 47-річний Сергій Кулій.

Про це повідомили у Сокирянській міськраді. Чоловік пішов захищати країну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, не чекаючи повістки.

До війни Кулій працював охоронцем у центрі творчості дітей та юнацтва. А 3 квітня в районі населеного пункту Миколаївка, Чугуївського району, Харківської області автомобіль з Сергієм Кулієм підірвався на протитанковій міні. Сиротами залишилися діти героя, мати втратила сина, а дружина — чоловіка. У міськраді зазначають, що Сергій Кулій назавжди залишиться в пам’яті рідних та близьких як найкращий син, батько та чоловік, вірний друг та побратим.

"Не можна знайти слів, щоб допомогти цій величезній втраті. Сокирянський міська рада висловлює щирі співчуття матері Героя – Тетяні Іванівні, дружині – Наталі Михайлівні, дітям Олександрі та Микиті, всім близьким і рідним мужнього захисника. Ми поділяємо біль вашої непоправної втрати. Нехай світлий спомин про Сергія Миколайовича Кулія назавжди залишиться в пам’яті всіх, хто його знав. Вічна слава та пам’ять Герою", — розповіли у Сокирянській міськраді.

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