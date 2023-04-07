Три дні до сильної магнітної бурі і півтора тижні – до "літньої спеки": які сюрпризи підготувала погода українцям

В другій декаді квітня почнеться потепління з щоденними температурами від +10 до +15 градусів тепла

Всупереч обіцянкам синоптиків про те, що найближчими днями на Україну насуне негода, на свято Благовіщення, 7 квітня, буде порівняно тепло.

Такий прогноз у своєму "Фейсбуці" дає Наталя Діденко.

"Порівняно, звичайно, але вдень у більшості областей очікується +9+13 градусів. На сході знову найтепліше, +12+18, на заході ще холод потриває, +5+9 градусів, а в прикарпатських областях іще холодніше може бути", — пише фахівець.

Дощі пройдуть у східній частині, на Запоріжжі, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

А також дощ, місцями з мокрим снігом — на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, у Чернівецькій області.

Всі, хто не потрапив у цей перелік — без опадів.

У Києві 7-го квітня протягом дня очікується +10 градусів. "Трохи десь покапає дощ, не серйозний", — додає синоптик.

На вихідних, 8 – 9 квітня, в Україні утримається дощова, але тепла погода, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

У центральних та східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С.

В той же час така погода встановилась ненадовго: за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, в другій декаді квітня почнеться потепління з щоденними температурами від +10 до +15 градусів тепла.

Суттєвого потепління у більшості областей варто очікувати напередодні Великодня.

В той же час геомагнітна ситуація в Україні залишається стабільною: сьогодні, 7 квітня, відчутних геомагнітних коливань не очікується, і у багатьох людей є можливість підготуватися до сильної магнітної бурі, яка, за прогнозами вчених, дасть про себе знати на початку наступного тижня.

Тому, за великим рахунком, після магнітної бурі слід чекати різкого підвищення температура, а там уже і до травня недалеко – а він, як писав "Телеграф", може бути теплим і сонячним.