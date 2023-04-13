Великодній кошик-2023: який продукт в Україні подорожчав найбільше

Продукт став дорожчим на 134,7%

Напередодні Великодня в Україні змінилися ціни на багато популярних у покупців продуктів, у тому числі й тих, що входять до великоднього кошика. Цього року його ціна загалом становить 797 гривень — це на 29,5% більше, ніж торік.

На сайті Офісу ефективного регулювання (BRDO) опублікували інфографіку за цінами на головні продукти з великоднього кошика та показали, який із них подорожчав цього року найбільше.

"Найбільше додали в ціні яйця, вартість яких зросла більш ніж удвічі. Ця тенденція триває ще з минулого року і пов’язана зі скороченням поголів’я, подорожчанням кормів та ускладненою логістикою. Водночас на 12% подешевшало борошно — один із ключових інгредієнтів паски, який враховано у її вартість", — пояснює Наталія Герасименко, експерт сектору "Сільське господарство" Офісу ефективного регулювання BRDO.

За рік курячі яйця подорожчали на 134,7%. Слідом за ними йде м’ясо, яке додало у ціні (+29,86%). Паска подорожчала за цей період на 26,08%, а алкоголь зріс у ціні на 4,27%.

Варто додати, що вартість паски на інфографіці — це ціна з урахуванням витрат на його приготування, для якого знадобляться такі продукти: борошно, молоко, масло, яйця, цукор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти розповіли, як в Україні зміняться ціни перед Великоднем та після нього. Вартість деяких продуктів вже досягла піка.