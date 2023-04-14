"Коли болить душа — треба йти до психолога" — ветеран Гудименко звернувся до військових з ініціативою

Як після фронту адаптуватися до реалій буденного життя

Українським захисникам, які повертаються із "пекла" бойових дій, втрачають побратимів, кожного дня зустрічаються зі смертю, психологічно складно адаптуватися до реалій буденного життя. Ветеран Юрій Гудименко виступив з важливою ініціативою: закликав українських військових не соромитися важкого емоційного стану та звертатися до психологів.

"Коли в тебе болить серце — ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби — ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа — треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. Це не соромно. Це правильно заради тебе. І заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Спокій заради перемоги" — звернувся Юрій Гудименко до тих, хто боронить державу.

Громадський діяч і молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко отримав важке поранення на Харківському напрямку і наразі проходить реабілітацію. Він також додав, що необхідно звертатися до спеціалістів задля добробуту і здоров'я близьких людей.

Як зазначає Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України, симптоми ПТСР (посттравматичного стресового розладу) розвиваються приблизно у 12-20% військовослужбовців, які перенесли бойову травму, але не звернулися за психологічною допомогою через побоювання зневаги за прояви слабкості, боягузтва, загрозу військовій кар’єрі.

Звернутися по безкоштовну допомогу можна за номером "гарячої лінії" психологічної підтримки військових та їхніх близьких: 5522