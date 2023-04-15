Три сильних магнітних бурі, дощі з мокрим снігом і "холодяка": синоптики поділились прогнозом на найближчі дні

На Великдень дощі можливі тільки в одному регіоні країни

Незважаючи на постійні дощі, більшість українців готові довіряти обіцянкам синоптиків про те, що на зміну негоді скоро прийде сонце та тепло.

Про передумови близьких змін пише у "Фейсбук" синоптик Наталя Діденко.

За її прогнозом, у суботу, 15-го квітня, найтеплішою буде погода в південній частині України та в прикарпатських областях — протягом дня +15+20, в Криму до +22 градусів.

Найхолоднішою виявиться північна частина України та північний схід, а також Волинь та Рівненщина — впродовж дня +4+8 градусів.

На решті території України +10+13 градусів.

Дощі передбачаються в західних областях, на Житомирщині та Вінниччині.

Дощі, місцями з мокрим снігом очікуються у суботу на Харківщині, Луганщині, Полтавщині.

На решті території України — без опадів. Характерна особливість дня — сильний вітер!

"У Києві 15-го квітня буде сильний вітер, холодяка, вдень +6+8 градусів. Але хоч без дощу, хіба що ввечері. Одягайтеся тепло та щільно", — рекомендує фахівець.

Про "катаклізми" в цей день попереджають і в Укргідрометцентрі.

Втім, на Великдень в Україні, потепліє. Такий прогноз наводить синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з його прогнозом, у неділю, 16 квітня, у західних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні опади із грозами та місцями градом. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +14…+19 °С.

У північних областях вночі очікується дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С, у Київській області до +16 °С.

У центральних областях без істотних опадів, лише вночі на Полтавщині пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +12…+17 °С.

На півдні України вночі без істотних опадів, вдень на Одещині та Миколаївщині невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +15…+20 °С.

У східних областях істотних опадів не передбачається. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С.

Також варто нагадати, що в кінці наступного тижня на українців чекає потужна магнітна буря, тому емоційний фон найближчих днів буде досить насиченим.

Втім, до тепла залишилось недовго чекати: в середині травня температура буде досягати літніх показників +22…23 °С вдень та +11…13 °С вночі, можна буде трохи порелаксувати.