Напередодні сильних магнітних бурь і приходу тепла: якої погоди чекати на новому тижні
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Синоптики запевняють, що у найближчі дні погода нормалізується
Незважаючи на обіцяний синоптиками "погодний апокаліпсис", погода, схоже, порадує на Великдень жителів більшості регіонів.
"На Великдень в Україні після "холодяки нарешті потепліє", — пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.
16-го квітня у більшості наших областей впродовж дня температура повітря становитиме +11+15 градусів.
На північному сході буде трохи свіжіше, +9+12 градусів.
У південній частині +14+19, в прибережних районах +10+13 градусів.
Дощі пройдуть на заході, півночі, в центрі та на Одещині.
Відносно столиці: 16 квітня на Київщині хмарно, з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; в самому Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°. Такий прогноз надали в Укргідрометцентрі.
З початком нового тижня температура повітря буде постійно підвищуватися, вважають фахівці сайту Метеопрог. Великих дощів не передбачається.
В той же час на сайті Gismeteo передбачають, що деякі дні можуть стати "мокрими", а підвищення температури повітря не буде надто кардинальним.
Геомагнітна ситуація залишається стабільною: найближча магнітна буря силою 4 бали очікується у вівторок, 18 квітня. Ще більші магнітні потрясіння "заплановано" на четвер та п'ятницю. Їх сила буде більшою – 5 балів.
На щастя, більшість українців добре знають, як підготуватися до магнітних бурь і слідують рекомендаціям фахівців.