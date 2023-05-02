Поставлені волонтерами дрони допомагають знищувати окупантів на Донецькому напрямку, – лідер O.Torvald
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Євген Галич подякував благодійному фонду Favbet Foundation
Лідер гурту O.Torvald Євген Галич подякував благодійному фонду Favbet Foundation, за сприяння якого його підрозділ отримав спеціальні квадрокоптери.
"Бойові дії тривають і вдень, і вночі – здатність виявляти ворожі позиції в темну пору доби надає значну перевагу. Завдяки цим дронам є можливість оперативно виявляти та подавляти вогневі точки противника", – зазначив Галич.
Його підрозділ нещодавно отримав два таких квадрокоптери, оснащені спеціальними засобами.
За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто, близько 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.
Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.
Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.