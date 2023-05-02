Енергетичний тил країни: як газовики ЗСУ допомагають

Благодійний фонд "Твій енергетичний тил" у лютому—квітні 2023 року надав допомоги ЗСУ на півмільйона гривень

Благодійний фонд "Твій енергетичний тил", заснований компанією "ТВІЙ ГАЗЗБУТ", у лютому—квітні 2023 року спрямував на допомогу Збройним Силам України 549 тисяч гривень.

Впродовж трьох місяців від початку своєї діяльності Фонд задовольняв нагальні запити наших захисників.

Зокрема, аеророзвідка, війська зв’язку та мотопіхотний батальйон ЗСУ отримали необхідні для виконання бойових завдань планшети і ноутбуки Lenovo, маршрутизатори, потужні перетворювачі напруги Luxeon та зарядні станції EcoFlow для обслуговування військового обладнання.

Зарядні пристрої

Для 3-ї окремої штурмової бригади Фонд передав у березні відремонтований пікап Mitsubishi L200. У Фонді кажуть, що вже місяць автомобіль допомагає військовим на передовій у Бахмуті і ще жодної серйозної подряпини.

Минулого року ТОВ "ТВІЙ ГАЗЗБУТ" придбало для військових 12 автомобілів, а загалом компанія надала допомоги за рік на суму 67,85 мільйона гривень.

У "ТВІЙ ГАЗЗБУТ" кажуть, що компанія перераховує на рахунок Фонду по 10 гривень з кожної проданої тисячі кубометрів природного газу. Тож кожен клієнт, купуючи природний газ у "ТВІЙ ГАЗЗБУТ", тим самим долучається до доброї справи.

Благодійники продовжують допомагати нашим військовим і дякують усім небайдужим людям. Задонатити у Фонд можна за реквізитами на вебсайті.

Довідково. Благодійний фонд "ТВІЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТИЛ" допомагає військовим підрозділам, постраждалим від війни родинам та громадам, медичним та освітнім установам, закладам соціального захисту. Адміністративні витрати Фонду повністю покриває ТОВ "ТВІЙ ГАЗЗБУТ", тому 100% внесків спрямовуються саме на надання потрібної допомоги.