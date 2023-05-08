Заморозки, дощі і навіть мокрий сніг: синоптики розповіли про погоду на найближчий тиждень

В Києві понеділок передбачається сухим і неспекотним, на околицях можливі заморозки

В Україні продовжується спрогнозований синоптиками "тиждень непогоди" з дощами та не надто високою температурою повітря.

"Найближчим тижнем особливого тепла в Україні не очікується", — попереджає у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у понеділок, 8-го травня, стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11+14 градусів, в Приазов'ї та на заході України буде найхолодніше, +7+11 градусів.

Дощі пройдуть в західних областях (окрім Рівненщини та Волині), на південному сході, ввечері ще й у південній частині. У Карпатах можливий мокрий сніг!

У Києві понеділок передбачається сухим, неспекотним, вночі близько +5 градусів, на околицях, при проясненнях, можливі заморозки, вдень лише +10+12 градусів.

У вівторок, 9 травня, помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донбасі, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. На решті території країни буде сухо. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту заморозки -3…0 °С. Вдень максимальна температура становитиме +11…+16 °С.

У середу, 10 травня, опадів не передбачається, лише у східних областях пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, у західних та північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки -3…-0 °С; вдень +12…+17 °С, на Закарпатті до +19 °С.

У четвер, 11 травня, під впливом гребеня антициклону з півночі опадів в Україні не очікується. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +12…+17 °С, на Закарпатті до +19 °С.

У п'ятницю, 12 травня, вночі без опадів, вдень місцями у північних, західних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +14…+19 °С.

У суботу, 13 травня, очікується дощова погода у західних областях, в Криму та Приазов'ї. Вдень місцями грози. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +15…+20 °С.

У неділю, 14 травня, практично на всій території України очікується нестійка погода з дощами у супроводі гроз, місцями граду. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +15…+20 °С.

Тому любителям тепла доведеться ще трохи почекати, поки пригріє сонечко і до України завітають справжні літні температури.