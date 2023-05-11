У Кропивницькому відкрили перше регіональне представництво фонду "Мрія"

Фундація допомагатиме дітям з родин, в яких загинули чи потрапили у полон батьки-військовослужбовці

У Кропивницькому Тетяна Комлик, виконавча директорка фонду "Мрія", відкрила перший регіональний офіс благодійної організації. В рамках діяльності представники фундації шукатимуть в місті донорів і відповідальних спонсорів, яких турбують питання соціалізації, розвитку дітей з родин, в яких загинули чи потрапили у полон батьки-військовослужбовці.

"Відкриття регіонального офісу у Кропивницькому дозволить підставити плече тим, хто цього потребує, зокрема щодо надання гуманітарної, освітньої, юридичної та психологічної допомоги. У нас багато роботи, понад 5 тис. звернень отримав фонд "Мрія" за кілька місяців, а під опікою перебувають вже близько 2 тисяч дітей. Тож важливо мати регіональні представництва. Це шлях до покращення та пришвидшення прямої комунікації на місцях", — прокоментувала Тетяна Комлик.

Також виконавча директорка фонду зустрілася зі студентською та учнівською молоддю міста, відвідала родини полеглих та зниклих безвісти захисників із гуманітарною допомогою.

"Місцеві представники можуть розширити спектр й освітніх послуг, бо поки ми надаємо послуги онлайн. Але я б хотіла, щоб з наступної осені принаймні ті діти, які живуть у великих містах, могли об’єднатися у групи і отримувати освітні послуги офлайн. Маючи представництво у Кропивницькому, я думаю, ми зможемо знайти вчителів англійської, математики, української мови, які допоможуть цим дітям", — підсумувала Тетяна Комлик.