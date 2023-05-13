Нічна прохолода відступає: синоптик дала оптимістичний прогноз на наступний тиждень

Надходження повітряних мас з півдня забезпечить подальше підвищення температури і в денні і в нічні години

В Україну нарешті прийшло довгоочікуване тепло, і наступного тижня температура повітря також буде комфортною.

Про це розповіла синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха, пише NV.

"Початок наступного тижня ознаменується підвищенням температури. Здебільшого ми його відчуємо в нічні години. Температура вночі 14-15 травня становитиме +8…+13 градусів, а в денний годинник — +18…+23, навіть +24, практично по всій території країни 14-17 травня", — прогнозує синоптик.

Однак на сході країни 16 та 17 травня вночі буде трохи прохолодніше – +5…+10 градусів. Загалом надходження повітряних мас з півдня забезпечить подальше підвищення температури і вдень і вночі.

Також нижчі температури традиційно будуть на Закарпатті та Прикарпатті — +14…+19 градусів. На високогір’ї Карпат - вночі 0…+5 градусів, а вдень між +7…+12 градусів.

"Інші території, зокрема столиця, у тих же температурних діапазонах — +18…+22 градуси. За Києвом у нас температурні показники +21…+22 градуси на наступні 5 діб. Нічна прохолода відступає, буде тепліше, і це відчуватиметься — ранку будуть не такими прохолодними", — порадувала прогнозом Наталія Птуха.

За даними сайту sinoptik.ua, у Києві майбутній тиждень буде теплим і без опадів. В основному буде хмарно із проясненнями, лише 16 травня небо затягнуте хмарами. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть до +25 "літніх" градусів.

У Львові тиждень буде дощовим: опади розпочнуться з понеділка, 15 травня і затягнуться щонайменше на сім днів. При цьому буде досить тепло, прогнозується до 23 градусів зі знаком "плюс".

У Харкові буде комфортна весняна погода, без опадів, лише у неділю, 21 травня, дощ. Повітря вдень прогріватиметься до 25 градусів тепла.

В Одесі з 15 травня опадів не прогнозується, мінлива хмарність, стовпчики термометрів показуватимуть до +23 градусів.

У Дніпрі дощі пройдуть у вихідні, 20-21 травня, в інші дні тижня без опадів. Повітря прогріватиметься до 24 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду влітку. Літо цього року може принести дощові та прохолодні дні.