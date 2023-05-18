500 родин полеглих героїв отримають гуманітарну допомогу від "Епіцентру" та ГО "Мрія дітей України"

Консолідовані зусилля волонтерів і соціально відповідального бізнесу можуть давати вагомі результати

У рамках спільного благодійного проєкту волонтери ГО "Мрія дітей України" та національної торговельної мережі "Епіцентр" зібрали 500 гуманітарних наборів, призначених для родин, якими опікується організація.

Різноманітні засоби побутової хімії та гігієни, надані "Епіцентром", призначені сім'ям полеглих воїнів, щоб полегшити їм життєві обставини і надати можливість піклуватися про дітей.

"Під опікою організації є багатодітні родини, які втратили домівки на Херсонщині та Донеччині. Вони досі не отримали гарантовані державою виплати. Коли приїжджаєш до них, то бачиш: вони живуть на межі бідності. Наша мета — зробити життя родин трохи кращим і допомогти сім'ям Героїв із забезпеченням базовими потребами в період складних випробувань. Співпраця з "Епіцентром" — чудовий приклад того, як консолідовані зусилля волонтерів і соціально відповідального бізнесу можуть давати справді вагомі результати", — зазначила голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

За словами волонтерки, гуманітарна підтримка — це не лише про товари, а про турботу та опіку. Команда ГО "Мрія дітей України" зробила все можливе, щоб кожен пакунок знайшов свого адресата.

"Наше партнерство із ГО "Мрія дітей України" створює справжню синергію суспільно корисних ініціатив. Організація має глибоке розуміння потреб сімей загиблих воїнів і вимушених переселенців, тоді як "Епіцентр" володіє розгалуженою мережею торговельних центрів та ресурсами для надання матеріальної допомоги. Це не лише сприяє досягненню конкретних благодійних цілей, але й має глибокий соціальний вплив на суспільство", — підкреслила Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами та маркетингу, звʼязків з громадськістю та ЗМІ.

Наразі ГО "Мрія дітей України" отримала більше 5 тисяч звернень про допомогу, а під опікою фонду перебувають близько 2 тисяч дітей. Організація надає гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку родинам загиблих і зниклих безвісти захисників.