Втрата даних та інші неприємності: 5 мінусів використання карти пам’яті та чим її замінити

Інформація з карти пам’яті може бути викрадена або знищена вірусами

Для розширення можливостей смартфона часто використовується карта пам’яті, залежно від моделі, здатна збільшити об’єм пам’яті до 1 Тб. Не всі програми можна встановити на неї, але вона працює як "депо" даних — фото та відео. Проте за очевидних переваг, використання карти пам’яті має і свої мінуси.

Про них розповів портал itechua.

1. Ненадійність. Такі пристрої вкрай примітивні та слабко захищені від програмних помилок. Непоодинокі ситуації, коли карта пам’яті виходить з ладу на рівному місці, всі фото і відео губляться одночасно. Найчастіше ремонт неможливий, а можливість зберегти дані якщо і є, обійдеться дорого. Таких неприємностей найчастіше можна чекати від дешевих накопичувачів маловідомих виробників.

2. Нездатність працювати з великою кількістю програм. Внутрішня пам’ять смартфона має вищу швидкість, ніж швидкість роботи флеш-карти. Тому основні програми неможливо встановити на карту, а лише на власний накопичувач телефону.

3. Безглузда витрата грошей. Пам’ять у сучасних смартфонах досить об’ємна – сьогодні без проблем можна купити гаджет із 128 гігабайтами пам’яті. Цього достатньо для нормального використання пристроєм. Навіть тим, хто знімає ролики щодня, цієї пам’яті вистачить надовго. Витрачатися на карту пам’яті просто немає сенсу.

4. Витік даних та віруси. Інформація з картки пам’яті може бути викрадена або знищена вірусами. Це може статися під час підключення картки до картридера на комп’ютер, заражений шкідливим ПЗ. Воно може зробити копію файлів, а також зашифрувати карту пам’яті, зробивши її використання неможливим.

5. Недовговічність. Накопичувач має обмежений ресурс, який вимірюється кількістю циклів перезапису. Карта пам’яті зберігає файли у вигляді електричних зарядів усередині блоків мікросхеми. Зношуючись, ячейки мікросхеми перестають зберігати заряди, робота стає повільною і зі збоями. Часте записування та видалення інформації з картки пам’яті швидко призводить до непридатності. При активній експлуатації такий накопичувач потрібно міняти раз на рік.

Як не втратити дані та чим замінити картку пам’яті

Для зберігання даних найкраще користуватися хмарними сервісами – є безкоштовні варіанти. Щоправда, для цього необхідний швидкісний інтернет, але в сучасному світі цю проблему можна вирішити. Користуючись карткою пам’яті, потрібно періодично створювати резервні копії даних на комп’ютері.

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