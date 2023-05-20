Телефон не підключається до Wi-Fi: як вирішити проблему

Іноді досить просто перезавантажити телефон, а іноді потрібно "підключати важку артилерію"

Wi-Fi — це технологія бездротової передачі даних, яка дає доступ в інтернет, і збої в її роботі вкрай неприємні, але є способи самостійно вирішити проблему. А ось якщо ви не користуєтеся інтернетом зараз, цю функцію краще відключати.

Існує кілька причин, чому телефон не підключається до Wi-Fi, пише Moyo.ua.

Чому телефон може не підключатися до Wi-Fi

Неправильне введення пароля Wi-Fi

Слабкий сигнал

Увімкнено режим польоту або вимкнено Wi-Fi

Перевантаження мережі

Проблеми з маршрутизатором

Застаріле програмне забезпечення чи прошивка

Конфлікт IP-адрес

Неправильні установки мережі в телефоні

Як усунути проблему

Пароль. Насамперед потрібно переконатися, що пароль, що вводиться, правильний — уважно прописати

літери, цифри, символи.

Перезавантаження телефону. Ця проста дія іноді вирішує проблему. Як альтернатива, вимкнути телефон на кілька секунд і знову активувати. Це може оновити налаштування та позбавити гаджет від збоїв.

Перевірка сигналу. Потрібно переконатися, що смартфон знаходиться у зоні покриття.

Режим польоту. Його активація може бути однією з причин відсутності інтернету, тому потрібно вимкнути режим польоту в телефоні.

Перезавантаження роутера. Для цього потрібно вимкнути його на 10-15 секунд і знову активувати, кілька хвилин він перезавантажуватиметься, після чого можна знову підключати телефон до Wi-Fi.

Оновлення програмного забезпечення телефону. Якщо виявлено оновлення, потрібно встановити їх.

Скидання настройок мережі. Для цього потрібно зайти в розділ "Мережа або підключення", знайти "Скидання настройок мережі" або "Скидання налаштувань Wi-Fi, мобільних пристроїв та Bluetooth". Далі потрібно підтвердити дію та перезавантажити телефон. Далі потрібно знову підключитися до Wi-Fi та налаштувати інші підключення. Важливо розуміти, що цей спосіб призведе до видалення всіх збережених мереж Wi-Fi, пари Bluetooth та VPN.

Перевірка конфігурації маршрутизатора. Доступ до його налаштувань можна отримати через веб-браузер комп’ютера. Потрібно перевірити правильність налаштувань, можливо знадобиться оновлення прошивки, що підвищить продуктивність.

Якщо проблема не зникла:

Перепідключитися до іншої мережі Wi-Fi: це допоможе зрозуміти в чому проблема — у телефоні або нестійкому сигналі. Якщо смартфон ловить іншу мережу – справа у налаштуваннях.

Зробити скидання до заводських налаштувань: перед цим потрібно зробити резервну копію, оскільки всю інформацію буде втрачено. У налаштуваннях телефону потрібно знайти параметри скидання (зазвичай у розділі "Система" або "Про телефон"), вибрати "Скинути установки" або "Скинути установки телефону". Після завершення скидання переналаштувати телефон і знову підключитися до Wi-Fi.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо потрібно відключати мобільний інтернет телефоном.