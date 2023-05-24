Санкції проти бізнесу стали одним з механізмів переділу ринків в Україні, - Politico

Впливові гравці використовують війну для збагачення та послаблення комерційних суперників

Санкції проти українського бізнесу можуть бути методом збагачення певних політичних гравців й засобом позбутися конкурентів. Про це виданню Politico заявили представники двох великих компаній – Smart-Holding і Parimatch — що наразі потерпають від дій правоохоронних органів.

На думку Юлія Кірьяної – СЕО інвестиційної групи Smart-Holding, яка наразі опинилася під санкціями та арештами зі сторони держави, впливові і політично пов’язані гравці використовують війну Росії проти України для власного збагачення та послаблення комерційних суперників. Вона переконана, що увесь тиск на бізнес з боку держави відбувається з метою змусити погодитися на продаж компанії.

"За кілька годин до рейдів до компанії звернулися з пропозицією купівлі-продажу її часток у секторі природного газу від іноземних інвесторів — британських та американських — які не мають історії в енергетичному секторі… Пропозиція — третина вартості бізнесу — була відхилена", — розказала СЕО Smart-Holding.

За словами директорів компаній, всі ці дії держава проводить без урахування верховенства права. У випадку зі Smart-Holding правоохоронці не надали наразі жодних доказів, а розслідування по справах не проводиться. У Parimatch, який також під прицілом СБУ через начебто зв’язки з Росією, ситуація схожа.

"Деякі чиновники посилаються на лист СБУ, в якому пояснюють причини санкцій, але нам його не показують, бо це таємниця. Це прозорість", — коментує со-СЕО Parimatch Максим Ляшко.

Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в коментарі Politico також заявив, що в Україні наразі ведеться внутрішня комерційна війна, яка зачіпає всіх, від агробізнесу до ІТ-сектору.

Журналісти Politico робили офіційний запит в СБУ з проханням прокоментувати справи Smart-Holding і Parimatch. Однак на момент виходу матеріалу відповідь так і не отримали.