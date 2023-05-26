Не лише гроші на вітер: три причини не клеїти захисну плівку на екран телефону

Цей ілюзорний захист має ще й кілька мінусів

Деякі звички продовжують життя і покращують роботу смартфона, а ось користь від наклеювання на екран захисної плівки не така однозначна, як здається.

Про те, чому не варто клеїти захисну плівку на екран телефону, розповів портал itechua.

Насамперед це — викинуті на вітер гроші, більше того, даючи ілюзію захисту насправді такий спосіб лише додає проблем.

По-перше, тонка пластинка пластику, якою, по суті, є захисна плівка, просто не здатна захистити екран від пошкоджень під час падіння. Все залежить від сили удару телефону при падінні — якщо він упав із достатньої висоти або на невдалу поверхню, екран все одно трісне. Максимум, від чого може захистити плівка – найдрібніші подряпини.

По-друге, такий ілюзорний захист створює відблиски та спотворює картинку на екрані.

По-третє, захисна плівка ще більше заважатиме бачити чітко, тому що на ній від найменшого дотику залишаються відбитки пальців та розводи, роблячи зображення розмитим та нечітким.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на екрані телефону може з’являтись зелена смуга і що з цим робити.