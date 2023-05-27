Навіщо ставити телефон у порожню чашку: лайфхак, про який ви могли не знати

Цей спосіб допоможе тим, для кого будильник і улюблені композиції завжди звучать занадто тихо

Є чимало секретів, які допомагають покращити роботу телефону, якісь зрозумілі одразу, а інші досить екзотичні. Так, деякі залишають свій телефон "ночувати" у порожній ємності, найчастіше у чашці.

Про те, що дає, розповів портал itechua.com.

Такий трюк допоможе не проспати — справа в тому, що багато хто не чує звук будильника з телефону, навіть якщо гучність встановлена на максимум. Звук все одно надто тихий і людина не прокидається вчасно.

Якщо ж покласти телефон у порожню ємність (невелику банку, чашку, склянку) вона спрацьовує як підсилювач звуку, він стає значно гучнішим і шанси почути сигнал будильника вранці сильно зростають.

Цей спосіб можна використовувати не тільки для будильника, а в усіх випадках, коли потрібно підсилити звук. Поклавши телефон у порожню ємність, можна слухати музику — звук стане гучнішим і порадує любителів максимальних децибелів. Це актуально, наприклад, на природі, чи просто на вулиці, коли потрібно, щоб музика грала "на всю котушку".

Раніше "Телеграф" розповідав, як краще класти телефон на стіл — екраном вниз чи вгору? На дисплей чи задню кришку? Мало хто знає, що неправильне положення може вплинути на тривалість роботи смартфона.