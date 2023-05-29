Кредитні пільги для бійців в Україні: що це і як їх можна оформити

Україною передбачено ще одні соціальні переваги для військових

Українські військовослужбовці, окрім пільги на оплату комунальних послуг, мають право на ще одну — пільгу за кредитом.

Як повідомляє Юридична сотня, ця пільга не стосується військових, які мають минулу кредитну заборгованість. До того ж, вона діє упродовж особливого періоду.

Для військовослужбовців передбачені такі пільги:

звільнення від сплати відсотків за користування кредитом;

звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом (перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами).

У публікації додається інструкція, як скористатися пільгами за кредитом:

Письмово повідомити кредитодавця про проходження військової служби та надати документи, що підтверджують це;

Ці документи можуть отримати родичі військовозобов’язаних для пред’явлення їх за місцем вимоги.

З приводу, які документи треба подати, Юридична сотня назвала два: військовий квиток, у якому в відповідних розділах проставляються відмітки, або довідку про призов військовозобов’язаного на військову службу.

Документи видає військовий комісаріат або військова частина.

"Оскільки пільги не стосуються погашення основного боргу за кредитною заборгованістю (тіла кредиту) – це питання слід індивідуально вирішувати за кредитодавцем. Наприклад, домовитися про реструктуризацію – зміну умов кредитного договору на лояльніші для позичальника або кредитні канікули – відтермінування боргу." — мовиться на сторінці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про пільги сім'ям загиблих ветеранів. Передбачено 14 різних соціальних переваг.