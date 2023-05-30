Чому телефон швидко втрачає заряд, навіть якщо ним не користуються: причини та що робити

Телефон може "сідати" навіть коли просто лежить, причини різні — від аккумулятора, що відслужив своє, до неправильних налаштувань

Інколи користувачі стикаються із ситуацією, що телефон дуже швидко розряджається, навіть коли просто лежить, це може статися з декількох причин.

Чому гаджет швидко "сідає" навіть у стані спокою та як цьому зарадити, розповів портал itechua.

1. Телефон може швидко втрачати заряд через те, що в ньому у фоновому режимі продовжують працювати деякі додатки. Вони й "пожирають" енергію. Якщо це так, треба змінити налаштування додатків.

2. Певні додатки могут завантажувати великі обсяги даних, швидко розряджаючи батарею. В налаштуваннях смартфона треба знайти цей "ненажерливий" додаток та виставити для нього заборону на передачу даних у фоновому режимі.

3. Швидка втрата заряду навіть без користування, може бути ознакою присутності у телефоні шкідливого програмного забезпечення. Гаджет може заразитися ним при відвідуванні сумнівних сайтів або при завантажуванні додатків на сторонніх джерелах.

4. Може статися, що акумулятор банально відслужив своє. З часом ємність батареї зменшується, вона починає "сідати" все швидше й швидше. Фахівці рекомендують міняти акумулятор після двох-трьох років його служби. Однак спочатку треба впевнитися, що проблема саме в його зношеності.

5. Швидка втрата енергії телефоном може також бути викликана й проблемами з контролером живлення. Проте діагностувати їх самостійно дуже важко, потрібна фахова консультація.

6. Швидко сідати навіть без використання телефон може також через постійно ввімкнений Wi-Fi, Bluetooth або навіть мобільну передачу даних. Це змушує телефон постійно перемикатися між доступними типами мереж, що швидко "зжирає" батарею. Усунути це просто — треба вимкнути зайві функції та вмикати їх лише за потреби.

7. Смартфон не любить ані сильного холоду, ані жари. Надто високі або низькі температури нагативно впливають на батарею, вона швидко втрачає заряд.

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