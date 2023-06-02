Накопичують мотлох і гальмують роботу: 5 обов’язкових місць для "генерального прибирання" смартфона

Телефон потребує регулярного нескладного догляду

Існує кілька причин, через які може уповільнюватися робота смартфона. Одна з них — велика кількість дрібних і найчастіше непотрібних файлів.

Про те, як позбутися сміття, що гальмує роботу телефону, розповів портал itechua.com.

Чим більше дрібних файлів на пристрої, тим повільніше він працює. Навіть якщо вони не займають багато місця, система змушена витрачати час на роботу з ними. Тому все непотрібне необхідно періодично видаляти, влаштовуючи "генеральне прибирання" свого телефону.

Важливо також залишати вільними не менше 10 Гб пам’яті, це необхідно для коректної роботи системи. Коли пам’ять забита на 99%, контролеру складно швидко одержати потрібні дані. Крім того, особливість flash пам’яті в тому, що що менше вільного місця на пристрої, то швидше вона деградує.

Які місця у смартфоні потрібно періодично чистити

Кеш програм. Кожна програма зберігає потрібні для роботи дані в кеші. Це дозволяє програмі не обчислювати щоразу необхідні дані, а зробити це один раз і зберегти в накопичувачі.

В результаті кеш роздувається, смартфон починає гальмувати, а в пам’яті залишається все менше місця. Тому добре взяти собі за правило раз на місяць в налаштуваннях смартфона переходити в розділ "Додатки", вибирати найчастіше використовувані програми та очищати кеш. Особливо треба звернути увагу на браузер, месенджери та соціальні мережі.

SMS-повідомлення. Хоча вони займають небагато місця, проте накопичуючись, можуть гальмувати роботу системи. Усі непотрібні повідомлення краще видаляти.

Медіафайли у месенджерах. У більшості випадків месенджери за умовчанням зберігають усі медіафайли на згадку про смартфон. Це можна змінити у налаштуваннях, але не завжди зручно. Тому варто періодично "викидати" з месенджерів непотрібні фото, відео та голосові повідомлення.

Кошик. Більшість смартфонів мають кошик, куди потрапляють видалені файли. Як правило, він знаходиться в розділі "Галерея" або має окрему папку "Нещодавно видалені". Найчастіше файли з нього автоматично видаляються через 30 днів, проте при активному їх видаленні краще чистити його самостійно.

Папка "Завантаження". Туди потрапляє все, що ви завантажуєте за допомогою мобільного браузера або через програму. Її також рекомендується час від часу чистити. Доступ до неї можна отримати через стандартний провідник Android або встановивши спеціальні програми, наприклад Total Commander або "Файловий менеджер".

Раніше "Телеграф" розповідав, як визначити, що телефон прослуховується. Є кілька ознак.