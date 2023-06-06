Як не "вбити" телефон у спеку: три літні лайфхаки

Телефон, як і людина, може постраждати від перегріву та яскравого сонця

Щоб продовжити термін служби телефону, потрібно уникати поширеної помилки при його експлуатації, а також подбати про те, щоб гаджету не зашкодили високі літні температури та прямі сонячні промені – висока небезпека перегріву акумулятора.

Про три прості кроки, які допоможуть захистити телефон улітку, розповів портал itechua.com.

Звільнити телефон від чохла

Такий "одяг" для телефону виконує захисну функцію, оберігаючи його від ударів та подряпин. Однак у спекотні дні чохол може нашкодити, заважаючи гаджету охолоджуватися. Це може стати причиною перегріву та виходу телефону з ладу. Тому в дні пікових температур телефон краще "роздягати".

Зменшити навантаження на телефон

Також в особливо спекотні дні не варто запускати важкі файли та програми на смартфоні. Справа в тому, що це підвищує навантаження на акумулятор і він більше нагрівається. Так як у спеку він просто не може охолоджуватись, є ризик поломки. Тому перегляд відео з високою роздільною здатністю або включення "важкої" гри краще відкласти на прохолодніші дні.

Захищати телефон від прямих сонячних променів

Відома істина, якою багато хто нехтує, а дарма — не варто залишати телефон на прямих сонячних променях. Одночасна дія екстремальних температур і яскравого світла можуть швидко привести смартфон у непридатність. Гаджету, як і людині, у спеку безпечніше у тіні.

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ятьох простих лайфхаків, які допоможуть продовжити термін служби телефону.