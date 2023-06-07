Погані сусіди: що не можна тримати поряд із телефоном і чим це загрожує

Деякі, на перший погляд, безпечні звички, можуть порушити роботу телефону

Є кілька прийомів, які допоможуть захистити смартфон у спеку, проте деякі предмети можуть пошкодити гаджету навіть просто перебуваючи поряд.

Про те, що не можна класти поруч із телефоном, розповів портал itechua.com.

Буває і зворотна ситуація — смартфон негативно впливає на предмет, що знаходиться поруч (наприклад, розмагнічує банківські карти). Хоч те, хоч те — проблематично, тому такого сусідства — на столі, в кишені, або в сумці — краще уникати.

Ключі. Багато хто звик носити телефон і ключі в одній кишені або відділенні сумки, щоб не загубити. Однак це вкрай небезпечно для гаджета – металеві ключі можуть сильно зашкодити дисплею. Тому їх варто тримати подалі.

Їжа. Також вкрай небажаний "супутник" для телефону — краще тримати його подалі і не класти на одну поверхню зі снеками, печивом тощо. Ви ризикуєте не тільки забруднити мобільний телефон, але й стати клієнтом майстерні з ремонту телефонів, тому що в пристрій можуть потрапити крихти і порушити його роботу.

Гроші. Часто грошові купюри розміщують між телефоном та чохлом, використовуючи його як своєрідний гаманець — гроші не загубляться та не зімнуться. Однак небезпека в тому, що купюри можуть призвести до перегрівання смартфона, особливо влітку. Тому цього, здавалося б, зручного сусідства, також краще уникати.

Раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять програм краще видалити зі свого телефону. Вони не лише значно уповільнюють його роботу, а й призводять до швидкої розрядки.