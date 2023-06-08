Не поспішайте купувати новий: як врятувати телефон після падіння у воду

Після того, як витягли телефон з води, треба терміново вимкнути його — не піддавайтеся бажанню перевірити, чи працює він, оскільки це може привести гаджет у непридатність

Щоб не зіпсувати телефон, його не можна тримати поруч із деякими предметами, а також треба захищати від води. Однак іноді він все ж таки може намокнути, і щоб врятувати гаджет, потрібно діяти негайно і правильно.

Про це розповів портал Good housekeeping.

Що робити, якщо ви впустили телефон у воду?

Негайно вийміть смартфон із води та ретельно протріть його чистою тканиною.

Якщо телефон увімкнено, одразу вимкніть його. Не піддавайтеся бажанню перевірити, чи він працює, оскільки це може призвести його в непридатність.

Якщо можливо, зніміть задню панель та вийміть акумулятор (на жаль, це не можна зробити з iPhone та іншими смартфонами високого класу). Вийміть SIM-картку та картку пам’яті, якщо вона є.

Акуратно потрусіть смартфон, щоб видалити воду з порту для навушників, роз’єму для заряджання, та інших портів.

Помістіть смартфон у миску із сухим рисом, повністю покривши його, та залиште щонайменше на 48 годин.

Після закінчення цього часу перевірте, щоб у портах не залишився рис, при необхідності витягніть крупинки пінцетом. Тепер можна увімкнути телефон. Якщо він працює, потрібно одразу створити резервну копію всіх даних на випадок, якщо він почне барахлити.

Раніше "Телеграф" розповідав про три літніх лайфхаки, які допоможуть не "вбити" телефон у спеку.