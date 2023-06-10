Вимкнення однієї шкідливої функції на телефоні вбереже від втрати грошей і не тільки
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Публічні точки доступу Wi-Fi без пароля часто використовуються зловмисниками для крадіжки інформації
Деякі звички власника погіршують роботу телефону або створюють інші проблеми. Наприклад, увімкнене автопідключення до Wi-Fi може спричинити втрату особистих даних, грошей на банківському рахунку та інших проблем.
Як цього уникнути, розповів портал itechua.
Загальнодоступні точки Wi-Fi – зручний спосіб скористатися інтернетом поза домом та заощадити мобільний трафік. Автопідключення до Wi-Fi дозволяє миттєво підключатися до будь-якої доступної мережі, що багато хто робить.
Однак це вкрай небезпечно – публічні точки доступу Wi-Fi без пароля часто використовуються зловмисниками для крадіжки інформації. Найчастіше це відбувається за однією з цих схем:
- перехоплення інформації у процесі передачі від користувача маршрутизатору. Під час передачі даних через сумнівну мережу Wi-Fi, шахраї можуть перехопити повідомлення, файли тощо);
- створення підробленої точки доступу Wi-Fi. Зловмисники створюють власну точку доступу під назвою, яка не викликає підозри, наприклад, "Wi-Fi Cafe X". При підключенні до них, в руки шахраїв потрапляють всі файли, що передаються з її допомогою.
Основна проблема автопідключення в тому, що користувач може навіть не помітити, що його телефон підключився до мережі Wi-Fi і робити звичні дії, даючи шахраям доступ до своїх особистих даних.
В цьому випадку найбільш небезпечні:
- надсилання особистих фотографій та інших конфіденційних файлів. Їх можуть використовувати для шантажу;
- вхід до акаунтів, додатків (особливо банківських). Шахраї можуть перехопити паролі та логіни.
Щоб уникнути крадіжки конфіденційної інформації, файлів, паролів та логінів, необхідно:
- Вимкнути автоз’єднання Wi-Fi у налаштуваннях телефону. Вибирати Wi-Fi для підключення лише вручну.
- Якщо вимкнути автопідключення не виходить, потрібно контролювати, до яких точок підключається телефон у громадських місцях.
- У громадських місцях необхідно уточнювати інформацію про справжність Wi-Fi. Краще вибирати мережі із паролем.
- Використовуйте детектор безпечних точок Wi-Fi, наприклад Avast Mobile Security.
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