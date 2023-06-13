Інакше буде гальмувати та "глючити": який обсяг вільної пам’яті потрібно залишати на телефоні

Необхідні файли можна копіювати на комп’ютер або жорсткий диск та видаляти з телефону

Деякі програми можуть сповільнювати роботу телефону, а також він може "капризувати" через те, що вбудована пам’ять у ньому перевантажена.

Яка кількість вільної пам’яті має бути на смартфоні, щоби він працював ефективно, розповів провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

Перевантажена вбудована пам’ять призводить до уповільнення роботи телефону та обмежує можливість оновлення програм. Оптимально треба залишати 20% вільного місця в пам’яті пристрою.

Ельдар Муртазін пояснює, що це потрібно взяти за правило коректної роботи гаджета. Місце на смартфоні потрібно звільняти регулярно — необхідні файли можна копіювати на комп’ютер або жорсткий диск, після чого видаляти з телефону. Таку процедуру потрібно проводити щонайменше раз на рік, але краще — кожні півроку.

Мінімальний обсяг вільної пам’яті, необхідний нормальної роботи телефону, становить 5-7 гігабайт. Купуючи смартфон, Муртазін радить вибирати пристрої із достатнім обсягом вбудованої пам’яті залежно від своїх потреб.

Телефон зазвичай служить кілька років і за цей час на ньому накопичується великий обсяг інформації – фотографії, відео та інше. Крім того, пам’ять потрібна для встановлення нових версій операційної системи.

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