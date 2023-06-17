Загоїти шрами війни: як постраждалих внаслідок обстрілів повертають до повноцінного життя

Лікування в клініці триває від 9 місяців і до півтора року. Але все залежить від індивідуальних особливостей пацієнтів

В Україні діє проєкт з естетичної медицини "Неопалимі", в рамках якого постраждалі внаслідок бойових дій мають змогу отримати допомогу безоплатно. Опіки, рубці, контрактури – саме на лікування таких недуг спрямована увага вже понад 10 клінік, які долучилися до проєкту на волонтерських засадах.

Як діє одна з таких клінік у Житомирі – розповідає "Телеграф".

45% опіків першого і другого ступенів

45-річний Андрій Шнайдер — уродженець Житомира. На початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Однак у липні 2022 року військовий отримав серйозне поранення.

Андрій перебував на виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку і потрапив під щільний обстріл ворога.

"Машина вибухнула. Ми були вдвох: я за кермом та командир. Командир менше постраждав, я — більше… Отримав 45% опіків першого й другого ступенів та контузію", – згадує той страшний день співрозмовник "Телеграфу".

З місця пригоди постраждалих витягли побратими, потім була евакуаційна машина. Далі Андрія очікувало довготривале лікування: перша медична допомога в Краматорську, десять днів в опіковому центрі Дніпра та майже чотири місяці лікування у Києві.

"Лікарі в опіковому казали, щоб повністю відновитися , потрібно як мінімум півтора-два роки після лікування… Не так швидко відновлюється, як хотілося б, оскільки усі опіки зроблені термопластиком", – розповідає Андрій.

Про проєкт "Неопалимі" та косметологічну клініку у Житомирі військовий дізнався від сестри, яка шукала варіанти лікування. І вже з грудня чоловік почав там відновлення.

"Дуже відчувається і холод, і перегрів, і будь-які незначні травми, якщо десь сильніше притиснути – шкіра тріскається, лопається, кровоточить, – ділиться пан Андрій. – Не можу ні різких рухів робити, ні важкого підіймати".

Військовослужбовець розповідає, що йому вводили підшкірні медикаменти для регенерації шкіри, робили лазерну терапію, шліфування, чим зменшували та пом’якшували рубці. Лікування спрямоване як на відновлення рухів, так і на візуальне покращення постраждалих ділянок тіла.

Клініка у Житомирі займається опіками, деформуючими рубцями та контрактурами

"Оскільки були ще контрактури, у мене не рухалася повністю ліва рука, на цей момент вже більш-менш можу виконувати повні рухи рукою: що підняти її вгору, що зігнути в лікті. Раніше вона не згиналася…" – каже чоловік.

Андрій розповідає, що має велику підтримку – дружина та двоє дітей шести і двох років, які і є основним його стимулом для лікування та скорішого одужання.

Непобутові травми

Косметологічна клініка у Житомирі займається опіками, деформуючими рубцями та контрактурами (лат. contractura — стягання, звуження, тобто обмеження рухливості в суглобі, яке спричинюють патологічні зміни у м'яких тканинах, пов'язані з функцією цього суглоба — рубцюватим стягненням шкіри, сухожилків. – Ред.).

"Наші пацієнти – це люди, які отримали травми внаслідок бойових дій з 2014 року. Це і військові, і волонтери, і цивільне населення, – розповідає власниця косметологічної клініки, лікар-дерматокосметолог Оксана Блищук. Клініка займається саме дорослою аудиторією, проте надалі, після отримання дитячої дерматологічної ліцензії, спрямовуватиме сили й на допомогу маленьким пацієнтам.

Власниця клініки "Неопалимі", лікар-дерматокосметолог Оксана Блищук

Медзаклад є відповідальним за Житомирщину, однак серед пацієнтів є люди й з інших областей.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до ГО "Волонтерський центр" або напряму́ в клініку, заповнити анкету, надати документи, які підтверджують, що травма була отримана не побутовим шляхом, а внаслідок бойових дій. Вже тоді спеціалісти розробляють план лікування, визначають приблизні строки і починають процедури.

В клініці надають реабілітацію ін'єкційними препаратами, які покращують регенерацію шкіри, проводять апаратні методики, шліфування тощо. Впродовж лікування пацієнтам призначають і нашкірні препарати, які прискорюють відновлення та мають захисні властивості, оскільки шкіра після лазерних втручань та ін'єкцій дуже чутлива до сонячного і фізичного впливу.

Як зазначає лікар, за приблизними підрахунками, вартість однієї процедури становить десь тисячу доларів, без урахувань медикаментів.

Дозрівання рубців

Оксана Блищук пояснює: щоб працювати з рубцями, має пройти певний час після травмування. Рубці мусять стати зрілими. Зазвичай, це відбувається на четвертий-шостий місяць.

Строки лікування становлять від 9 місяців і до півтора року. Але це приблизний проміжок часу, оскільки все залежить від індивідуальних особливостей пацієнта.

Вартість однієї процедури становить приблизно тисячу доларів, без урахувань медикаментів

"У нас є пацієнти, в яких понад 40% опіків тіла або складні контрактури, – каже лікар-дерматокосметолог. – Наприклад, при ураженні рук обмежено їх згинання і розгинання. Ці пацієнти певний час не можуть самостійно їсти, брати щось в руки. Якщо ж мова іде про опіки на обличчі, то можуть виникнути контрактури навколо рота: проблема з відкриванням рота, жуванням їжі, мімікою".

Коли шкіра уражена навколо очей — існує ризик контрактур в періорбітальній зоні, очі сльозяться, запалюються, а людина має відчуття стягнутості шкіри.

Пацієнтам призначають і нашкірні препарати, які прискорюють відновлення та мають захисні властивості

"Робити щось корисне, відчувати потрібність себе як спеціаліста у такий складний час в країні. Допомагати, – говорить Оксана Блищук. – Це не тільки про волонтерські внески, це коли ти можеш застосувати основний напрям, в якому ти працюєш, на користь, зробити свій внесок в нашу майбутню перемогу. Саме це і є нашою основною мотивацією".