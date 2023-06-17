Залечить шрамы войны: как пострадавших в результате обстрелов возвращают к полноценной жизни

Лечение в клинике длится от 9 месяцев до полутора лет. Но все зависит от индивидуальных особенностей пациента

В Украине действует проект по эстетической медицине "Неопалимые", в рамках которого пострадавшие в результате боевых действий могут получить помощь бесплатно. Ожоги, рубцы, контрактуры – именно на лечение таких проблем направлено внимание уже более 10 клиник, которые присоединились к проекту на волонтерских началах.

Как действует одна из таких клиник в Житомире – рассказывает "Телеграф".

45% ожогов первой и второй степени

45-летний Андрей Шнайдер – уроженец Житомира. В начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ. Однако в июле 2022 года военный получил серьезное ранение.

Андрей находился на выполнении боевого задания на Донецком направлении и попал под плотные обстрелы врага.

"Машина взорвалась. Мы были вдвоем: я за рулем и командир. Командир меньше пострадал, я больше… Получил 45% ожогов первой и второй степени и контузию", — вспоминает тот страшный день собеседник "Телеграфа".

С места происшествия пострадавших вытащили побратимы, затем была эвакуационная машина. Далее Андрея ждало длительное лечение: первая медицинская помощь в Краматорске, десять дней в ожоговом центре Днепра и почти четыре месяца лечения в Киеве.

"Врачи в ожоговом говорили, чтобы полностью восстановиться, нужно как минимум полтора-два года после лечения… Не так быстро восстанавливается, как хотелось бы, поскольку все ожоги сделаны термопластиком", – рассказывает Андрей.

О проекте "Неопалимые" и косметологической клинике в Житомире военный узнал от сестры, которая искала варианты лечения. И уже с декабря мужчина начал там восстановление.

"Очень чувствуется и холод, и перегрев, и любые незначительные травмы, если где-то сильнее прижать – кожа трескается, лопается, кровоточит, – делится Андрей. – Не могу ни резких движений делать, ни тяжелого поднимать".

Военнослужащий рассказывает, что ему вводили подкожные медикаменты для регенерации кожи, проводили лазерную терапию, шлифование, чем уменьшали и смягчали рубцы. Лечение направлено как на восстановление движений, так и на визуальное улучшение пострадавших участков тела.

Клиника в Житомире занимается ожогами, деформирующими рубцами и контрактурами

"Поскольку были еще контрактуры, у меня не двигалась полностью левая рука. К этому моменту уже более-менее могу выполнять полные движения рукой: что поднять ее вверх, что согнуть в локте. Раньше она не сгибалась…" – говорит мужчина.

Андрей рассказывает, что большую поддержку ему оказывают жена и двое детей шести и двух лет. Они основной его стимул для лечения и скорейшего выздоровления.

Небытовые травмы

Косметологическая клиника в Житомире занимается ожогами, деформирующими рубцами и контрактурами (лат. contractura — стягивание, сужение, то есть ограничение подвижности в суставе, которое вызывают патологические изменения в мягких тканях, связанные с функцией этого сустава — рубцовым стягиванием кожи, сухожилий. – Ред.).

"Наши пациенты – это люди, получившие травмы в результате боевых действий с 2014 года. Это и военные, и волонтеры, и гражданское население, – рассказывает владелица косметологической клиники, врач-дерматокосметолог Оксана Блищук. Клиника занимается взрослой аудиторией, однако в дальнейшем, после получение детской дерматологической лицензии, будет направлять силы и на помощь маленьким пациентам.

Владелица клиники "Неопалимые", врач-дерматокосметолог Оксана Блищук

Медучреждение ответственно за Житомирщину, однако среди пациентов есть люди и из других областей.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в ОО "Волонтерский центр" или напрямую в клинику, заполнить анкету, предоставить документы, подтверждающие, что травма была получена не бытовым путем, а в результате боевых действий. Уже тогда специалисты разрабатывают план лечения, определяют приблизительные сроки и приступают к процедурам.

В клинике проводят реабилитацию инъекционными препаратами, которые улучшают регенерацию кожи, проводят аппаратные методики, шлифование и т. д. На протяжении лечения пациентам назначают и кожные препараты, которые ускоряют восстановление и имеют защитные свойства, поскольку кожа после лазерных вмешательств и инъекций очень чувствительна к солнечному и физическому воздействию.

Как отмечает врач, по приблизительным подсчетам, стоимость одной процедуры составляет около тысячи долларов, без учета медикаментов.

Созревание рубцов

Оксана Блищук объясняет: чтобы работать с рубцами, должно пройти время после травмирования. Рубцы должны стать зрелыми. Обычно это происходит на четвертый-шестой месяц.

Сроки лечения составляют от 9 месяцев до полутора лет. Но это примерный промежуток времени, поскольку все зависит от индивидуальных особенностей пациента.

Стоимость одной процедуры составляет около тысячи долларов, без учета медикаментов.

"У нас есть пациенты, у которых более 40% ожогов тела или сложные контрактуры, – говорит врач -дерматокосметолог. – Например, при поражении рук ограничены их сгибание и разгибание. Такие пациенты какое-то время не могут самостоятельно есть, брать что-то в руки. Если же речь идет об ожогах на лице, то могут возникнуть контрактуры вокруг рта: проблема с открыванием рта, жеванием пищи, мимикой".

Когда кожа поражена вокруг глаз – существует риск контрактур в периорбитальной зоне, глаза слезятся, воспаляются, а у человека ощущение стянутости кожи.

Пациентам назначают и кожные препараты, которые ускоряют восстановление и обладают защитными свойствами.

"Делать что-то полезное, чувствовать свою востребованность как специалиста в такое сложное время в стране. Помогать, – говорит Оксана Блищук. – Это не только про волонтерские взносы, это когда ты можешь применить основное направление, в котором ты работаешь, на пользу, сделать свой вклад в нашу будущую победу. Именно это и есть наша основная мотивация".