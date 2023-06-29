Favbet передав ще партію дронів для ЗСУ

Дрони вже надійшли до підрозділів Сил оборони, які виконують бойові завдання на передовій

Компанія Favbet у рамках акції "Кіберпанк 2023" придбала і передала для потреб Збройних Сил України чергову партію дронів DJI Mavic 3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Дрони вже надійшли до підрозділів Сил оборони, які виконують бойові завдання на передовій.

Квадрокоптери допомагають українським захисникам здійснювати аеророзвідку – виявляти ворожі позиції та коригувати артилерійський вогонь.

Нагадаємо, всього за сприяння компанії Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.