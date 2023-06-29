Favbet передал еще партию дронов для ВСУ

Дроны уже поступили в подразделения Сил обороны, выполняющие боевые задания на передовой

Компания Favbet в рамках акции "Киберпанк 2023" приобрела и передала для нужд Вооруженных Сил Украины очередную партию дронов DJI Mavic 3.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Дроны уже поступили в подразделения Сил обороны, выполняющие боевые задания на передовой.

Квадрокоптеры помогают украинским защитникам осуществлять аэроразведку – выявлять враждебные позиции и корректировать артиллерийский огонь.

Напомним, всего при содействии компании Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.