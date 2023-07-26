Група компаній "Здоров’я" допомагає формувати армію дронів для наших захисників

Дронів багато не буває! Фармацевтична група "Здоров’я" закупила наступну партію дронів для Збройних сил України. Ще 22 дрони передадуть спецпризначенцям, що боронять нашу країну.

На початку липня, за ініціативи голови наглядової ради Олександра Доровського від групи компаній "Здоров'я" попередню партію квадрокоптерів передали Державній прикордонній службі України. Ці "пташки" вже допомагають військовим швидше виявляти потенційні загрози та ефективніше на них реагувати. Вони забезпечать надійний моніторинг східних ділянок державного кордону.

Фото з сайту Державної прикордонної служби України

За півроку "Здоров’я" закупило більше 60 квадрокоптерів для військових, частина з яких оснащена тепловізорами.

Дрони на фронті вкрай важливий інструмент — це очі захисників і можливість убезпечити життя наших солдатів. В той же час вони є розхідним матеріалом і потребують постійного поновлення.

Фармкомпанія "Здоров’я" завжди відгукується на запити військових і допомагає закривати різні потреби. Зараз у пріоритеті сформувати власну армію дронів для захисників, щоб підвищити їхню ефективність на полі бою.

— Як український соціально відповідальний бізнес ми допомагаємо державі та армії. Будучи на постійному зв’язку з різними підрозділами, намагаємося купувати для них справді необхідні й важливі речі. На даний час це дрони. Вони їм вкрай необхідні. Адже вони дозволяють зберегти життя наших солдатів і ефективніше нищити ворога. Спільними зусиллями ми очистимо Україну від загарбників, — переконаний Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".

Фото з сайту Державної прикордонної служби України