Группа компаний "Здоровье" помогает формировать армию дронов для наших защитников

Дронов много не бывает! Фармацевтическая группа "Здоровье" закупила следующую партию дронов для Вооруженных Сил Украины. Еще 22 дрона передадут спецназовцам, защищающим нашу страну.

В начале июля по инициативе председателя наблюдательного совета Александра Доровского от Группы компаний "Здоровье" предыдущую партию квадрокоптеров передали Государственной пограничной службе Украины. Эти "птички" уже помогают военным быстрее выявлять потенциальные угрозы и эффективнее на них реагировать. Они обеспечат надежный мониторинг восточных участков государственной границы.

Фото с сайта Государственной пограничной службы Украины

За полгода "Здоровье" закупило более 60 квадрокоптеров для военных, часть из которых оснащена тепловизорами.

Дроны на фронте крайне важный инструмент – это глаза защитников и возможность обезопасить жизнь наших солдат. В то же время они являются расходным материалом и нуждаются в постоянном обновлении.

Фармкомпания "Здоровье" всегда откликается на запросы военных и помогает закрывать разные потребности. Сейчас в приоритете сформировать собственную армию дронов для защитников, чтобы повысить их эффективность на поле боя.

— Как украинский социально ответственный бизнес, мы помогаем государству и армии. Будучи на постоянной связи с разными подразделениями, стараемся покупать для них действительно необходимые и важные вещи. В настоящее время это дроны. Они им крайне необходимы. Они ведь позволяют сохранить жизнь наших солдат и эффективнее уничтожать врага. Совместными усилиями мы очистим Украину от захватчиков, убежден Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

Фото с сайта Государственной пограничной службы Украины