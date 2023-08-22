Два бабині літа і не тільки: чим погода у вересні здивує українців

На початку осені варто чекати на температурні гойдалки

Після аномального останнього місяця літа вересень обіцяє зберігати літнє тепло та радувати українців температурою, але будуть й доволі холодні дні.

Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" повідомив народний синоптик Володимир Деркач.

"Через кілька днів прийде різка зміна погоди: почнуться опади й досить сильно похолодає. Також можливе досить сильне посилення вітру. Ця зміна погоди як швидко прийде, так і швидко пройде. і буде практично без опадів", — сказав він.

Згідно з прогнозами синоптика, у вересні українцям варто очікувати бабине літо, але воно буде досить коротким.

"Після цього температура знизиться під впливом дощів, але під завісу другої декади вересня знову встановиться хороша погода, що означатиме прихід другого бабиного літа, або просто потепління, як хтось це називає", — підкреслив Деркач.

Третя декада вересня також потішить своїм теплом. Однак у цей період варто чекати на дощі, які своєю чергою трохи зіб’ють температуру.

"Вже до кінця місяця пануватимуть досить погожі дні, проте температура вночі почне знижуватися", — підсумував співрозмовник.

Зазначимо, що згідно з прогнозом погоди на сайті Gismeteo, погода у Києві у вересні буде переважно дощовою, а до кінця місяця відбудеться серйозне похолодання.

Детальний прогноз погоди читайте у матеріалі "Телеграфа": Три бабині літа та ранні заморозки: народний синоптик розповів, якою в Україні буде осінь-2023 .

Нагадаємо, раніше Володимир Деркач розповів "Телеграфу", коли у 2023 році українцям варто очікувати перших заморозків. Після них у країну повернеться бабине літо.