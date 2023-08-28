Охолодити квартиру без кондиціонера: 5 найпростіших способів
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Літня спека може принести чимало дискомфорту, однак з нею можна боротися підручними засобами
Поки стовпчик термометра в деяких регіонах України сягає впевнених +35, витримати таку спеку стає непросто. Для тих, в кого немає кондиціонера є декілька способів впоратися із підвищення температури середовища.
Портал Better Homes & Gardens рекомендує кілька способів, як подолати спекотну погоду. Частину з них можна організувати за лічені хвилини вдома.
Як подолати спеку в приміщенні:
- Закрити вікна від сонця. В пригоді стануть щільні штори.
- Відмовитися від використання приладів, що у своїй роботі виробляють тепло. Це може бути старий телевізор або навіть мікрохвильовка. Лампи розжарювання також варто замінити на енергозберігаючі.
- Змінити спосіб приготування їжі. Духовка зайве нагріє приміщення. Вдень можна споживати страви, які не треба термічно обробляти, наприклад фрукти чи салат з овочів з цікавою заправкою.
- Зробити "кондиціонер" самотужки, поставивши миску з льодом під кутом перед вентилятором. Цю ж функцію може виконати заморожена пляшка води.
- Переміститися нижче. Тепло йде нагору, тому спекотні дні можна перечекати на першому поверсі, якщо у вас кількаповерховий будинок, або на підлозі, перемістивши туди робоче місце чи матрац для сну.
Тим, у кого вже встановлений кондиціонер, "Телеграф" нагадує про правила безпечного використання цього виду техніки. Аби не застудитися, наприклад, треба не тільки контролювати температуру, а й слідкувати за гігієною кондиціонера.