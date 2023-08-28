Охолодити квартиру без кондиціонера: 5 найпростіших способів

Літня спека може принести чимало дискомфорту, однак з нею можна боротися підручними засобами

Поки стовпчик термометра в деяких регіонах України сягає впевнених +35, витримати таку спеку стає непросто. Для тих, в кого немає кондиціонера є декілька способів впоратися із підвищення температури середовища.

Портал Better Homes & Gardens рекомендує кілька способів, як подолати спекотну погоду. Частину з них можна організувати за лічені хвилини вдома.

Як подолати спеку в приміщенні:

Закрити вікна від сонця. В пригоді стануть щільні штори. Відмовитися від використання приладів, що у своїй роботі виробляють тепло. Це може бути старий телевізор або навіть мікрохвильовка. Лампи розжарювання також варто замінити на енергозберігаючі. Змінити спосіб приготування їжі. Духовка зайве нагріє приміщення. Вдень можна споживати страви, які не треба термічно обробляти, наприклад фрукти чи салат з овочів з цікавою заправкою. Зробити "кондиціонер" самотужки, поставивши миску з льодом під кутом перед вентилятором. Цю ж функцію може виконати заморожена пляшка води. Переміститися нижче. Тепло йде нагору, тому спекотні дні можна перечекати на першому поверсі, якщо у вас кількаповерховий будинок, або на підлозі, перемістивши туди робоче місце чи матрац для сну.

Тим, у кого вже встановлений кондиціонер, "Телеграф" нагадує про правила безпечного використання цього виду техніки. Аби не застудитися, наприклад, треба не тільки контролювати температуру, а й слідкувати за гігієною кондиціонера.