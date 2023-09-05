Антициклон Olenka приніс розкішну погоду, але деяким українцям час діставати теплі ковдри

Вересень розпочався з ідеальної погоди

Осінь поступово входить у свої права, але дарує українцям теплі та приємні дні. Тиждень, що почався, приніс суху і м’яку вересневу погоду.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Дні будуть теплими, але ночами стовпчики термометрів опускатимуться все нижче.

У вівторок, 5 вересня, по всій Україні буде сухо, мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 23 до 29 градусів вище нуля. У нічний час прогнозується +10 +18 градусів, у Криму – до +19.

Карта погоди 5 вересня

У середу, 6 вересня, температурні показники будуть аналогічними до попереднього дня. Опадів також не прогнозується.

Карта погоди 6 вересня

Четвер, 7 вересня, знову подарує українцям розкішну погоду. У денні години стовпчики термометрів покажуть 20-29 градусів зі знаком плюс, найтепліше буде на півдні. Вночі прогнозується +10 +17 градусів.

Карта погоди 7 вересня

У п'ятницю, 8 вересня, дощів також не очікується, сонце часом закриватимуть хмари. Проте нічна температура подекуди опуститься нижче +10 градусів: очікується від 7 (Сумська область) до 17 (Крим) градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів покажуть від 19 до 27 градусів тепла, найхолодніше буде на сході.

Карта погоди 8 вересня

Перший вихідний тижня, субота, 9 вересня, в Україні також буде сухим та комфортним. Вдень синоптики прогнозують +20 +28 градусів, уночі буде від +7 до +14 градусів, у Криму — +15.

Карта погоди 9 вересня

Як уточнила синоптик Наталія Діденко, такі розкішні синоптичні умови приніс в Україну антициклон Olenka. Попереду — бабине літо, буде тепло, свіжо та сухо.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві в перший тиждень осені. Опади у столиці не прогнозуються.