В Україні стоїть бабине літо, але синоптики попередили про небезпеку: прогноз до кінця тижня

Вдень термометри піднімаються до літніх градусів, але ночами стає все холодніше

Хоча перші заморозки можуть прийти в Україну вже у вересні, наразі початок осені радує прекрасною погодою. У країну прийшло бабине літо.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Синоптик Наталка Діденко зазначає, що така синоптична ситуація утримається "скільки бачить око".

Отже, у середу, 6 вересня, по всій Україні без опадів, мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +23 +29 градусів. Вночі синоптики прогнозують 8-18 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди 6 вересня

У четвер, 7 вересня, температурні показники вдень прогнозуються на рівні +20 +27 градусів. Вночі очікується від 10 до 15 градусів тепла. Буде сухо та сонячно.

Карта погоди 7 вересня

У п’ятницю, 8 вересня, температура повітря буде практично аналогічна попередньому дню. Дощів не прогнозується.

Карта погоди 8 вересня

Вихідні також подарують розкішну погоду – буде сухо та сонячно. У денний час у суботу, 9 вересня, стовпчики термометрів показуватимуть 18-28 градусів зі знаком "плюс", найхолодніше буде на сході та півночі країни, на заході та півдні градуси будуть літніми. Ночі стають дедалі прохолоднішими — прогнозується +7 +13 градусів.

Карта погоди 9 вересня

Не розчарує і неділя, 10 вересня – опадів не очікується, сонячно, невелика хмарність. Температура повітря сприятиме прогулянкам — вдень синоптики прогнозують +19 +28 градусів, у нічний час буде від 7 до 14 градусів тепла.

Карта погоди 10 вересня

Проте у такої погоди, як попереджають синоптики, є і свій ризик. 6-8 вересня у північних (6 вересня окрім Чернігівської), центральних, південних (крім Запорізької), Харківської, Донецької, Тернопільської областей та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки на 9 вересня

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві до кінця поточного тижня. У деякі дні буде хмарно та вітряно.