Перехід на зимовий час 2023: коли і куди переводити стрілки годинника

В Україні є два сезонні часи

Восени в Україні прийнято переводити годинник на зимовий час, тобто на годину назад. Відбувається це щорічно в останню неділю жовтня.

Це регламентовано ухвалою КМУ №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Саме цей документ закріпив на законодавчому рівні необхідність переведення годинників двічі на рік для всіх українців.

У 2021 році Верховна Рада намагалася скасувати перехід на сезонний час. Але законопроект не пройшов фінального читання та не був схвалений. Тому перехід на зимовий та літній час в Україні, як і раніше, актуальний. Якщо навесні українці переводять годинник на годину вперед, щоб перейти на літній час, то восени все відбувається навпаки.

Щороку в останню неділю жовтня годинник потрібно переводити на годину назад для переходу на зимовий час. 2023 року це відбудеться 29 жовтня о 04:00 за київським часом.

Як правильно переводити годинник

Перевести годинник на зимовий час необхідно на всіх гаджетах: комп’ютерах, телефонах, електронному годиннику і так далі. Як правило, смартфони та інші гаджети самостійно переводять час на годину назад без втручання людини. Якщо ж у будинку є механічний годинник (наручний або настінний), то його потрібно переводити вручну.

Також не варто забувати про годинник на кухонних приладах, наприклад на мікрохвильовій печі, а також в авто. Вони не перебудуються автоматично на зимовий час і потрібно перевести їх вручну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зігрітися без опалення в холодну пору року. Є кілька дієвих порад, які допоможуть не замерзнути.