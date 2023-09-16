Вихідні будуть сонячними, але в одній області накрапатиме: прогноз на найближчі дні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вересень продовжує радувати українців чудовою погодою
Незважаючи на те, що вересень перевалив за половину, погода в Україні тепла. Вихідні порадують сонцем та майже літніми градусами.
Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Найближчі дні будуть погожими, лише на Закарпатті у неділю можлива гроза.
У суботу, 16 вересня, опадів в Україні не прогнозується, мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до 19-26 градусів зі знаком "плюс", уночі буде від 7 до 17 градусів тепла.
У неділю, 17 вересня, на більшості територій України також без опадів, лише на Закарпатті можливі дощі та грози. Вдень стовпчики термометрів покажуть +20 +26 градусів, у нічний час очікується 8-17 градусів вище нуля.
У понеділок, 18 вересня, картина з опадами буде такою самою, як і днем раніше. Температурні показники також залишаться на рівні неділі.
Вівторок, 19 вересня, принесе дощі ще в кілька західних областей, на решті територій без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря порадує – синоптики прогнозують удень +22 +27 градусів, вночі буде 11-17 градусів зі знаком "плюс".
У середу, 20 вересня, дощова погода охопить увесь захід, а також Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Вдень прогнозується +22 +27 градусів, вночі — 11-17 градусів тепла.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка погода у вихідні буде у Києві. Максимальна денна температура прогнозується у суботу.