Вихідні будуть сонячними, але в одній області накрапатиме: прогноз на найближчі дні

Вересень продовжує радувати українців чудовою погодою

Незважаючи на те, що вересень перевалив за половину, погода в Україні тепла. Вихідні порадують сонцем та майже літніми градусами.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Найближчі дні будуть погожими, лише на Закарпатті у неділю можлива гроза.

У суботу, 16 вересня, опадів в Україні не прогнозується, мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до 19-26 градусів зі знаком "плюс", уночі буде від 7 до 17 градусів тепла.

Карта погоди на 16 вересня

У неділю, 17 вересня, на більшості територій України також без опадів, лише на Закарпатті можливі дощі та грози. Вдень стовпчики термометрів покажуть +20 +26 градусів, у нічний час очікується 8-17 градусів вище нуля.

Карта погоди на 17 вересня

У понеділок, 18 вересня, картина з опадами буде такою самою, як і днем раніше. Температурні показники також залишаться на рівні неділі.

Карта погоди на 18 вересня

Вівторок, 19 вересня, принесе дощі ще в кілька західних областей, на решті територій без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря порадує – синоптики прогнозують удень +22 +27 градусів, вночі буде 11-17 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 19 вересня

У середу, 20 вересня, дощова погода охопить увесь захід, а також Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Вдень прогнозується +22 +27 градусів, вночі — 11-17 градусів тепла.

Карта погоди на 20 вересня

Раніше "Телеграф" розповідав, яка погода у вихідні буде у Києві. Максимальна денна температура прогнозується у суботу.