Встигніть насолодитися теплом та сонцем: синоптики назвали дату похолодання
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Останній тиждень вересня продовжує естафету "літньої" погоди
Перший місяць осені приніс Україні майже літню погоду і останній тиждень вересня не стане винятком. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це свідчать прогнози на сайті Укргідрометцентру. Весь тиждень очікується чудова, практично літня погода, проте похолодання вже підкрадається до України.
У понеділок, 25 вересня, по всій країні без опадів, мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +21+29 літніх градусів, у нічний час синоптики прогнозують від 11 до 19 градусів тепла.
У вівторок, 26 вересня, синоптичнийдобробут триватиме — опадів не прогнозується, вдень стовпчики термометрів покажуть +23 +28 градусів. Вночі буде 11-18 градусів з позначкою "плюс".
У середу, 27 вересня, температурні показники будуть практично аналогічні до попереднього дня. По всій країні сухо, мінлива хмарність.
У четвер, 28 вересня, погода також буде чудовою – сонячно, без опадів. Вдень градусники покажуть +23 +27 градусів, у нічний час прогнозується 11-17 градусів тепла.
У п’ятницю, 29 вересня, парасольки українцям також не знадобляться, опадів не прогнозується. Вдень очікується від +23 до +27 градусів вище за нуль, вночі стовпчики термометрів показуватимуть +11 +17 градусів.
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найближче відчутне похолодання в Україні орієнтовно очікується 4-5 жовтня. До цього часу погода балуватиме українців чудовими днями.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли похолодає у Києві. Температура повітря у столиці різко впаде до 1-2 градусів тепла.