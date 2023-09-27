Чорне пальто та жовта панамка: офіцер Нацгвардії розповів, хто допоміг йому вибратися з ворожого оточення

Офіцер повернувся до виконання службових обов'язків

Україна щоденно втрачає своїх захисників та захисниць. Але на війні завжди є місце диву та людській допомозі. Про такий випадок розповів офіцер 5 Слобожанської бригади Нацгвардії Баракуда. Йому вдалося вибратися з ворожого оточення та повернутися до своїх.

Про події розповіли у Східному оперативно-територіальному об'єднанні. Баракуді — 59. Він був військовим, у 1995 звільнився в запас у званні капітана. 24 лютого Баракуда до військомату прийшов сам.

Все сталося поблизу Дементіївки в червні. Баракуда був командиром групи оперативного резерву, яка висувалася як група підтримки. Того дня вони вирушили на підтримку 10 бійців Нацгвардії, що потрапили у засідку у лісосмузі. По прибуттю детальної інформації де знаходяться сили оборони не було, група, скерована в розвідку повернулась втративши половину бійців. За ними гналися окупанти. Українські військові зрозуміли, що потрапили в оточення.

Ворог насилав на бійців дрони, поливав з мінометів. За два дні українські військові отримали команду виходити. Баракуда та ще троє бійців прикривали вихід. Двоє загинули, один — зник безвісти. Баракуда не знав куди саме йшов посадками, наривався на групи росіян, ночував на мурашнику, бо в таборі поруч влаштували пиятику та розваги російські військові.

Капітан Баракуда прибув до військомату 24 лютого і повернувся на службу з запасу

Голодний, за кілька днів Баракуда вийшов до окупованого села на кордоні з росією. В ньому були люди. Вони прийняли його за окупанта та почали кричати, що в них вже все забрали. Коли дізнались хто він, місцеві розповіли йому про постійні обшуки, патрулі, поділились тими залишками харчів, які в них були та дали відпочити.

Укривали чоловіка вони дві доби. Баракуді дали жовту панамку та чорне пальто, аби прикрити форму, яку він не знімав та хоч і зі страхом, але провели болотами та лісом і вказали напрямок. Він вийшов до села і там зустрів український патруль. "Щастя було – не передати, яке! Це були українські нацгвардійці! Вони сказали, що побачили мене метрів за триста, мовляв, що за людина з автоматом у чорному пальті та жовтій панамці нахабно пре просто по дорозі", — розповідає офіцер.

Раніше "Телеграф" розповідав про молодого офіцера Нацгвардії із позивним "Випускник. Він брав участь в обороні Сєверодонецька та проривався з загоном через оточення кадирівців.