В Україні — бабине літо, але подекуди варто чекати осінніх дощів: прогноз погоди на тиждень

Погода продовжує радувати українців, але жовтень уже показує характер

Хоча температура повітря поступово знижується, в Україні продовжує стояти суха і переважно тепла погода. Опадів у жовтні, за прогнозами синоптиків, буде мало, а температура повітря буде вищою за норму.

Прогноз погоди на 3-7 жовтня дали синоптики Укргідрометцентру. Різких змін синоптичної ситуації не очікується.

У вівторок, 3 жовтня, в Україні буде суха, мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 16 до 24 градусів тепла, вночі прогнозується +4 +12 градусів.

Карта погоди на 3 жовтня

Середа, 4 жовтня, принесе невеликі дощі у західні, північні та центральні області. Вночі у східних областях 4-9 градусів вище нуля, вдень у південній частині та центральних областях 21-26 градусів тепла. У західних областях удень, а також північних та центральних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

У четвер, 5 жовтня, невеликі дощі прогнозуються у південних та східних областях, на решті території без опадів. Вдень очікується від 16 до 23 градусів із позначкою "плюс", вночі градусники покажуть 6-20 градусів тепла.

Карта погоди на 5 жовтня

У п’ятницю, 6 жовтня, дощі можливі майже по всій країні, за винятком декількох областей. Вдень синоптики прогнозують +14 +23 градуси, вночі буде від 7 до 14 градусів вище нуля.

Карта погоди на 6 жовтня

Субота, 7 жовтня, буде дощовою для мешканців деяких західних, центральних та північних областей, знизиться і температура повітря. Вдень очікується +11 +16 градусів, на півдні до +19. У нічний час стовпчики термометрів покажуть 5-12 градусів тепла.

Карта погоди на 7 жовтня

Нагадаємо, завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова розповіла, який місяць зими буде найхолоднішим. За її словами, зимовий період в Україні наразі триває не три місяці.