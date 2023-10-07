Після затяжних дощів тепло повернеться в Україну

Температура в +20 потішить мешканців кількох областей вже за кілька днів

Кінець першого тижня жовтня ознаменується різким погіршенням погоди. На українців очікують дощі, вітер, холод. Однак не варто думати, що на зиму повернуло остаточно. Осінь ще побалує мешканців України теплом та сонцем.

За даними українського гідрометцентру, початок другого тижня жовтня буде холодним, однак вже з середини температура почне впевнено рости. Вже з 11 жовтня погода почне налагоджуватися, однак тепло спочатку відчують мешканці заходу та півдня України. Найтеплішими областями стануть Крим, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Херсонська та Миколаївська — очікують до +20 вдень. На сході денна температура не перевищить +13, на півдні утримається на межі +18-20 градусів, на півночі до +15 та в центрі до +18. В столиці України вдень місцями дощитиме, повітря прогріється максимум до +14.

Погода на 11 жовтня в Україні

Вже на наступний день стане ще тепліше, однак теплий фронт просуватиметься Україною поступово. У східних областях у четвер температура коливатиметься від +15 до +17.

Погода на 12 жовтня в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич вважає, що температура буде рости повільно, основна частина росту припаде на 18-20 жовтня. При цьому з цього періоду зросте можлива кількість опадів та небо затягне хмарами. Він прогнозує бабине літо на другу половину жовтня, однак дати прогноз по його тривалості не береться.

Раніше "Телеграф" розповідав що перший мокрий сніг можливий в Карпатах вже в неділю 8 жовтня. Заморозки на грунті можуть з'явитися в ніч на 9 жовтня — найхолодніше на сході та півночі.