"Дякую" чи "спасибі"? Як правильно висловлювати подяку українською

Мовознавець дав корисну пораду

В українській мові висловлюючи подяку можна говорити "дякую", а можна сказати "спасибі". Обидва ці варіанти будуть граматично правильними.

Доцент Київського національного університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1" детально розібрав це питання. За його словами, в одних випадках можна використати одне слово, в інших – інше.

"Подяка можна висловлювати словом "спасибі", що живе в наших писемних пам’ятниках з 16 століття. Воно походить від з’єднання слів "спаси, Боже". Це з’єднання з часом зрослося в одне слово", — пояснив Авраменко.

Найбільш поширеною етикетною формою подяки є слово "дякую". Його також можна посилити такими словами як "дуже" або "красно". Однак говорити можна і так і так, і обидва варіанти будуть правильними.

"Отже, краще сказати спасибі чи спасибі? Не має значення", – додав Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Авраменко докладно пояснив, назви яких свят українською мовою слід писати з великої літери, а які з маленької. Є лише три правила, які варто запам’ятати.