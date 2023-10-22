Які українські прізвища мають "церковне" походження: перевірте своє у списку

Утворення деяких прізвищ пов'язане з релігійною тематикою

Українські прізвища часто походять від професій чи соціального статусу їх перших носіїв. Так, є прізвища утворення яких пов’язане з церквою чи релігією взагалі.

Досить часто у нашій країні можна зустріти прізвища, які утворені саме від церковних посад, пише OBOZREVATEL. З давніх часів в Україні були поширені такі професії як дяк, піп, пономар, титар та інші.

Прізвища, утворені від церковних посад:

Дяк (допомагає священнику під час богослужіння) – Дяк, Дяченко, Дячук, Дякун, Дяків, Дяковський, Дячинський, Дячок, Дячишин;

Ігумен (у церквах східного обряду настоятель монастиря, голова Духовного собору) – Гумен, Гуменюк, Гуменяк, Гуменко, Гумінний, Гумінський;

Піп (священнослужитель у християнстві) – Попенко, Попенченко, Поповиченко, Попчук, Попович, Попик, Попів, Попадинець, Попадюк;

Пономар (служитель православної церкви, який дзвонить у дзвони і допомагає при богослужінні) – Пономаренко, Пономарів, Пономарчук, Паламар, Паламарчук, Паламаренко;

Титар (церковний староста, завідує господарством церковної громади) – Титар, Титаренко, Титарук, Титарчук.

Також є багато прізвищ, які просто пов'язані з релігійною тематикою. Так, випускникам семінарій та Могилянської Академії у 18-19 століттях присвоювали окремі прізвища, які мали відрізняти освічених священників від загальної маси людей.

Йдеться про наступні прізвища:

Вознесенський;

Нікольський;

Рождественський;

Спасокукоцький;

Спаський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі українські прізвиська давалися жартома. Таким чином наші предки намагалися іронічно описати рід діяльності тих чи інших людей, але згодом це прижилося як прізвище і збереглося до сьогодні.