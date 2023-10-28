Недорого та з мінімальними зусиллями: як утеплити житло на зиму

Це можна зробити без великих вкладень

В Україні починається опалювальний сезон, і щоб удома було тепліше та затишніше, варто подбати про те, щоб зберегти якнайбільше тепла. Зменшити тепловтрати можна без особливих витрат.

Менеджер зі сталого розвитку в аналітичному центрі DiXi Group Вікторія Коваленко радить насамперед ущільнити вікна та двері, пише "24 Канал". Металопластикові вікна потрібно перевести в зимовий режим і наклеїти теплозберігаючу плівку.

"Особливо це актуально для власників старих віконних рам. Ущільніть по периметру віконні рами та внутрішні двері. Перевірте щілини там, де є стик із підвіконням. Якщо щілини є, то заклейте їх силіконовим герметиком. Якщо холодне повітря тягне з-під дверей, можна просто підкласти валик або грубу тканину. Також вікна можна завісити щільними шторами та закривати на ніч (але так, щоб не перекрити радіатори опалення) або опускайте жалюзі", — радить експерт.

Не варто забувати й про батареї. Вони обов’язково мають бути чистими, оскільки бруд і пил, що скупчився, будуть перешкоджати тепловіддачі. Ще один простий, але дієвий трюк — встановлення тепловідбиваючого екрана за батареєю. Завдяки цьому тепло йтиме в приміщення, а не йтиме в стіну. Батареї не можна закривати шторами та меблями – це зменшить температуру в приміщенні.

Коваленко також радить подбати про утеплення місць загального користування – під’їздів, підвалів та горищ. Важливо стежити, щоб двері та вікна закривалися щільно.

"Організуйте разом із сусідами утеплення вікон, щілин і дверей у під’їзді, заскліть/зачиніть фанерою розбиті вікна. Слідкуйте, щоб двері в під’їзд були зачинені", — зазначила фахівець.

Поради, які допоможуть зберегти тепло:

на зиму застилайте підлогу килимом або паласом

не залишайте надовго вікна "на провітрюванні", краще робити це частіше, але на 5-10 хвилин

не відключайте опалення повністю під час тривалої відсутності, краще зменшувати температуру до 12-15 градусів

не знижуйте температуру задля економії занадто сильно, прогріти приміщення знову коштуватиме не менших грошей

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