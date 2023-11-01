"Воїн, який живе вічно в кожному з нас": в Україні згадують славетного захисника "Да Вінчі"

На честь героя в його рідному селі з'явився мурал

Першого листопада міг святкувати 28 день народження герой України Дмитро Коцюбайло, більш відомий на свій позивний "Да Вінчі". Однак російські загарбники обірвали його життя 7 березня 2023 року.

З 27 років життя — дев'ять на війні. Журналіст Юрій Бутусов зазначає що "Да Вінчі" був єдиним, хто воював на фронті всі 9 років безперервно. Він створив добровольчий загін, успішно протистояв окупантам, його ім'я знали вороги. Коли вісімнадцятирічним юнаком він прийшов на війну, то не мав жодної військової освіти, але оволодів всіма потрібними навичками в різних сферах. "Його авторитет у 27 років був таким, що він єдиний командир, який казав генералам в обличчя, що він думає про бездарне планування, про помилки та некомптентність, влаштовував скандали, і плани змінювались, бо його слово мало особливу вагу", — пише Бутусов і додає наостанок "Друже, ти і зараз наш командир".

Звання Героя України Дмитро Коцюбайло отримав на початку грудня 2021 року. Він є першим добровольцем, що отримав його прижиттєво. Кохана Дмитра Аліна Михайлова за кілька днів до Дня народження "Да Вінчі" закликала присвятити всі удари по російських загарбниках загиблому герою. "Нехай ворог знає, що саме 1 листопада їх буде бити Воїн, який живе вічно, в кожному з нас, в кожному хто продовжує справу життя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла — виборює українську самостійну соборну державу", — написала вона.

Аліна Михайлова опублікувала допис про "Да Вінчі"

Дмитро Коцюбайло народився на Івано-Франківщині. Гарно вчився, мав хист до малювання. Та у 2014 році вирішив стати на шлях захисту Батьківщини і проявив себе витривалим та вправним. Командиром штурмової роти став у 21 рік, його підрозділ працював у багатьох гарячих точках. Художник Андрій Пальваль в день народження героя опублікував фото з муралом, який тепер прикрашає стіну в Бовшеві, де народився "Да Вінчі".

Мурал, присвячений "Да Вінчі" на фасаді гімназії

"Тепер частинка мого серця лишилася на іншому боці України у Бовшеві, де народився і виріс Дмитро. Те що сталося в Бовшеві, є поза моїм розумінням. Я просто перестав пручатися тій кількості співпадінь, знаків, випадковостей які сталися в той проміжок часу. Якийсь неймовірний пазл склався в кінці жовтня, було чітке усвідомлення того, що я мав опинитися в там в селі на Івано-Франківшині і зробити мурал на твою честь. Я можу тільки підтвердити одне, друже командире. Тебе люблять, твою памʼять плекають, школа в Бовшеві носить твоє їмʼя. За тобою сумує вся Україна", — пише Пальваль.

Раніше "Телеграф" розповідав про дитинство "Да Вінчі". В родині героя було шестеро дітей. Молодша сестра воїна планує продовжити шлях брата в обороні України.