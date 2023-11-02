Це українське прізвище давали біднякам: перевірте, чи є у вас такі знайомі

Практично всі носії цього прізвища зараз живуть у центральних областях України

Не всі знають, проте раніше прізвища на території сучасної України давалися за якимись загальними ознаками, що описують людину та її родину.

Наприклад, деякі прізвища могли давати людям, які були бідними. Одну з них називають у товаристві "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки.

Прізвище Нужденко походить від слова "нужда", що означає також "бідність", "убогість". Це прізвище колись дали, щоб наголосити на майновому становищі його першого власника. Давній хліборобський селянський рід прилуцьких Нужденків має походження з Кустівець.

Варто зауважити, що зараз це вельми рідкісне прізвище. За даними на сервісі "Рідні", її носіїв зараз в Україні менше сотні, — найбільше у Шепиловому, Коростені, Кропивницькому, Первомайську та Прилуках.

Також на сьогоднішній день є ще більш рідкісні прізвища Нужденков та Нужденкова.

Як повідомляв "Телеграф", раніше бідним українцям також давали такі прізвища як Голяк та Голиш, Голик.

Раніше ми також розповідали, як за часів СРСР українців масово змушували змінювати прізвища — тодішня влада намагалася таким чином знищити ідентичність українського народу.